Предприятия Липецкой области наращивают выпуск пищевых продуктов

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области в январе текущего года увеличили выпуск многих продуктов питания. Было отгружено продукции и продано товаров на 27,4 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Так, в регионе произведено на 7% больше переработанного картофеля, на 12,5% – растительных масел в целом, в том числе рапсового – на 50% больше. Выросло на 21% производство крахмалов, на 34,5% – минеральной воды, на 42% – мясосодержащих консервов. На 89% больше произвели дрожжей. Также наблюдался рост в производстве детского питания, причем как традиционно молочной и мясной продукции, так и питьевой воды и напитков для детского питания, а также продукции на зерновой основе.

«По производству этих позиций регион занимает первое место или входит в топ-10 в стране. Рост показателей дает уверенность, что область продолжит удерживать лидерство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, на 5% по сравнению с январем прошлого года увеличилось производство молока и творога, на 7% – безалкогольных напитков, на 13,5% – кисломолочных продуктов. Самый большой рост показало производство консервов из мяса и субпродуктов птицы: за первый месяц текущего года их было получено в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщили в минсельхозе Липецкой области, регион сейчас уделяет особое внимание развитию перерабатывающих предприятий. Туда вкладываются большие инвестиции, создаются новые высокооплачиваемые рабочие места. По итогам 2024 года среднемесячная зарплата на всех предприятиях, производящих пищевые продукты, выросла на 26,3% и превысила 82 тысячи рублей, а на крупных и средних предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности составила в среднем 86 тысяч рублей.