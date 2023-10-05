Усманская компания ООО «Трейлерэлектрик» показывает пример успешного налаживания кооперационных цепочек и создания внутрирегиональной кооперации. Благодаря содействию Центра инжиниринга и кластерного развития малое предприятие стало поставлять электрожгутовую продукцию для липецкой компании ООО «Артекс Трансхолод», которая производит климатическое оборудование для транспорта и спецтехники. Раньше такую продукцию Трансхолод производил самостоятельно, но в связи с кратным увеличением выпуска готовой продукции стал испытывать дефицит комплектующих, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.

Внутрирегиональная кооперация, которую удалось наладить, позволила компании-заказчику освободить персонал от выполнения сборочных операций, а компании-поставщику увеличить сбыт и ассортимент выпускаемой продукции, подчеркнули эксперты. «Кооперация стала решением проблемы дефицита комплектующих и способствовала увеличению числа технологических переделов. Добавленная стоимость остаётся в регионе», – отметил начальник Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких.

Малое предприятие Трейлерэлектрик активно пользуется мерами поддержки. «В этом году мы обратились в центр «Мой бизнес», который помог нам зарегистрировать товарный знак. Сейчас Центр инжиниринга оказывает помощь в оформлении сертификатов соответствия техническому регламенту Таможенного Союза. Мы хотим выйти на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков», – рассказала генеральный директор Трейлерэлектрик Надежда Чичкова.

Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП Липецкой области». В 2022 году услугами центра воспользовались более 90 предпринимателей региона, сейчас их свыше 120. Наиболее востребованными мерами поддержки стали услуги сертификации продукции, цифровизации технологического процесса на предприятии, при этом линейка мер поддержки постоянно совершенствуется, добавили в управлении экономического развития.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом стала одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных направлений помощи малому бизнесу», – считает глава региона Игорь Артамонов.