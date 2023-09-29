Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководством и владельцами промышленных предприятий региона — заводом «Тербунский гончар» и Грязинского культиваторного завода. На «Тербунском гончаре» уже сейчас производят 43,5 миллионов штук кирпичей в год. Регулярно повышается зарплата сотрудников. В планах у руководства предприятия — расширять ассортимент за счёт установки современного оборудования по окрашиванию выпускаемой продукции, а также построить новые линии. Губернатор региона Игорь Артамонов выразил готовность рассмотреть предложения по развитию для предоставления региональной поддержки.

Грязинский культиваторный завод ежегодно обновляет свой ассортимент. Это предприятие полного цикла, которое производит сельскохозяйственную технику. Завод планирует увеличить выпуск продукции и выручку в два раза. «Статистика производства и выручки говорит о том, что для расширения производства у Грязинского культиваторного завода есть всё необходимое. А опыт машиностроения, который здесь приобрели, очень важен для региона. Его нужно масштабировать на других производственных площадках», — сказал Игорь Артамонов.