Завод елецкой площадки особой экономической зоны «Липецк» «Шанс Энтерпрайз» успешно внедрил бережливые технологии на самом загруженном участке. Это помогло получить экономический эффект в почти 13 млн рублей и увеличить выпуск продукции защиты растений на 30% в условиях западных санкций и сложностей с логистикой.

По национальному проекту «Производительность труда» рабочие пространства организовали в соответствии с эффективной системой 5С, визуализировали места хранения сырья, материалов и компонентов, что сократило время на поиск необходимой продукции и существенно снизило вероятность ошибок. Оценки работы проводятся на этом участке по итогам каждой смены, это дает дополнительную мотивацию сотрудников. Операционную эффективность фасовочного оборудования удалось повысить на 10%.

«Повышение производительности труда за счет оптимизации производства и внедрения бережливых технологий имеет множество преимуществ, и грамотные руководители это понимают. Можно сказать, что удается увеличить объем выполняемой работы, сократив нагрузку на сотрудников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы не зря выбрали для участия в проекте линию по производству суспензий. На сегодняшний день это максимально загруженный участок, и в результате анализа нашего предприятия было принято решение повысить производительность именно этого участка. Благодаря участию в проекте была проведена большая работа по стандартизации всех процессов. Внедрение системы бережливого производства способствовало тому, что все оборудование и вспомогательные материалы находятся четко на своих местах, сотрудникам стало удобнее работать, культура производства значительно выросла», — отметил генеральный директор предприятия «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев.

«Шанс Энтерпрайз» действует на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» с 2020 года. Это один из самых современных и крупнейших в Европе заводов по выпуску средств защиты растений. Его мощность – более 60 млн литров продукции в год. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Производство способно обеспечить около 1/4 потребности российских сельхозпроизводителей в средствах защиты растений.