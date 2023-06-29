Сумма поддержки предприятий Фондом развития промышленности Липецкой области с начала 2022 года составила более 700 млн рублей, из которых 330 млн – выделены из регионального бюджета. Профинансированы три проекта, направленные на импортозамещение, один проект по расширению текущего производства, а также три предприятия, оказывавшиеся в критическом положении после введения санкционных ограничений. Суммарно сохранено более 600 рабочих мест. Как работают предприятия, получившие господдержку, проверил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, лично посетив некоторые из них.

«Наша задача – работать на опережение. Понимая, что предприятия могут столкнуться с трудностями, мы дофинансировали Фонд развития промышленности Липецкой области, который работает с крупными предприятиями региона. Благодаря Фонду финансовую помощь уже получили несколько крупных производителей области», – отметил Сергей Курбатов.

В числе предприятий, получивших поддержку, компания «СпецАгро». В феврале 2022 года она получила льготный заем на реализацию проекта «Производство пятислойной агропленки и термоусадочной пленки для промышленных теплиц» на сумму порядка 54 млн рублей. В декабре 2022-го – региональную поддержку в виде льготного займа в 22 млн рублей под 3% годовых по программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений».

В апреле 2022 года заем в 150 млн рублей по той же региональной программе получило ООО «ПластиФорм». Предприятие занимается производством преформ – заготовок для пластиковых бутылок. Их закупают крупнейшие липецкие производители напитков («Эдельвейс Л», «Компания Росинка», «Липецкпиво», «ЛебедяньМолоко», «Прогресс») и предприятия других регионов. Спрос растет. Поэтому компания намерена нарастить производство примерно на 43% к 2028 году. Для этого подана заявка на получение федерального финансирования в 100 млн рублей по программе «Производительность труда». Общий бюджет проекта – 243 млн рублей.

Целевой заем в 24 млн рублей с льготной ставкой в 2% по программе «Проектное финансирование» для увеличения производственных мощностей в марте 2023 года получило ООО «Авикс Групп». Компания существует с 2014 года, выпускает смазочные материалы, присадки к ним, антифризы, смазочно-охлаждающие жидкости, эмульсолы. Производство создавалось под потребности металлургических и автопредприятий России, Беларуси и стран ближнего зарубежья. Позже появилась сертифицированная лаборатория, которая представляет из себя научно-исследовательский центр, в котором создаются миксы различных масел, смазочного материала, технологических средств и даже продукты по индивидуальным требованиям клиента. «Авикс» является важным звеном кооперационной цепочки при производстве сельскохозяйственной техники.

«Ряд компаний области столкнулись с трудностями из-за санкционного давления, но сумели выстоять благодаря поддержке государства. Сегодня многие из них представляют собой успешные и устойчивые предприятия. Они наращивают производства, занимают ниши, освободившиеся из-за ухода с рынка иностранной продукции, укрепляют экономику региона и страны в целом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.