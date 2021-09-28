В рамках нацпроекта «Производительность труда» стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности. Липецкую область на нем представляют команды АО «Елецгидроагрегат», ПАО «Грязинский культиваторный завод», ФГБОУ ВО «ЛГТУ» и АНО «РЦК».

В чемпионате участвуют более 1000 участников из 85 регионов страны, среди которых топ-менеджеры производственных компаний, руководители региональных центров компетенций и представители органов исполнительной власти, а также старшекурсники ведущих вузов, смогут побороться за звание самых эффективных менеджеров страны.

Соревнования пройдут на базе онлайн бизнес-симулятора. Он дает возможность получить интерактивный опыт управления компанией и повышения ее эффективности, максимально приближенный к условиям реальности — от разработки стратегии повышения эффективности до внедрения изменений в производственные процессы. Задача команд – вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. Им предстоит принимать стратегические решения, выстраивать производственные и кадровые процессы, развивать маркетинг и продажи, подстраиваться под рынок и постоянно менять тактику.

12 ноября лучшие команды встретятся в национальном финале в Москве. Победителей чемпионата в трех номинациях «Предприятие», «РОИВ/РЦК» и «Вузы» ждет бизнес-завтрак с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в ходе которого участники смогут обсудить актуальные вопросы и озвучить свои предложения главе министерства.

«Задача руководителя любой компании – повышать производительность труда. Важно, что управленцы из разных отраслей могут обменяться опытом на этом чемпионате», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Церемония открытия Второго всероссийского чемпионата по производительности прошла во Всероссийской академии внешней торговли . В ней приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, а также технический директор и капитан команды АО «Каменскволонко» Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации «Предприятие»).