Новая мера поддержки – грант на развитие местных брендов стал доступен предпринимателям Липецкой области, занятым в сфере легкой промышленности, в 2024 году. По миллиону рублей получили производители кружевных изделий «Елецкие кружева» и «Кружевной край» из Ельца и компания по производству ковров для машин «Автотекстиль» из Липецка. Деньги предприниматель могут направить на приобретение и аренду помещений, ремонт в них, покупку оборудования, мебели, подключение к коммунальным сетям, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Липецкая область проявляет активную позицию в развитии малого бизнеса в сфере легкой промышленности. После ухода зарубежных брендов с российского рынка товары крупных и известных производителей начали замещаться отечественными. «В регионе реализуется программа поддержки и продвижения местных брендов на 2024 – 2026 годы, задачами которой является формирование спроса, помощь в сокращении затрат на продвижение, формирование новых каналов сбыта, повышение конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.