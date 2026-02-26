Предприятия ОЭЗ «Липецк» обеспечивают аграриев региона семенами и средствами защиты растений

В Липецкой области уже идет финальная подготовка к посевной: хозяйства формируют планы сева и готовят технику, а крупные предприятия региона создают технологическую основу для высокого урожая.

Специализированный семенной центр «Агротек-Промцентр» завершает переработку семенного материала, а группа компаний «Шанс» обеспечивает хозяйства полным арсеналом средств защиты растений. Флагманское предприятие компании — ООО «Шанс Энтерпрайз» — расположено на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» и входит в число самых современных и крупных заводов по выпуску химических средств защиты растений не только в России, но и в Европе.

Группа компаний «Шанс» — один из ведущих российских производителей и поставщиков средств защиты растений и удобрений. С 2022 года завод «Шанс Энтерпрайз» имеет статус системообразующего предприятия России. Производственная площадка компании занимает 20 гектаров. На сегодняшний день практически вся территория освоена: здесь размещены современные цеха, складские комплексы и лаборатории. На заводе работает более 300 человек, при этом предприятие высокоавтоматизировано. Современное оборудование и роботы-манипуляторы позволяют при сравнительно небольшом штате сотрудников обеспечивать стабильное качество и высокую производительность.

«Шанс Энтерпрайз» — ключевой поставщик средств защиты растений для хозяйств региона. В активе компании — более 110 наименований препаратов: от протравителей семян до сложных фунгицидов и инновационных органоминеральных удобрений. Особое направление — микроудобрения с элементами серы, меди, цинка, бора и марганца. В условиях интенсивного земледелия они позволяют точечно корректировать питание растений и минимизировать стресс от погодных факторов.

На предприятии действует собственная лаборатория контроля качества, где специалисты проверяют каждую партию продукции на соответствие строгим стандартам. Также здесь проводятся испытания, чтобы убедиться в эффективности препаратов в климатических условиях Липецкой области. Инновационные удобрения ускоряют развитие растений, повышают их устойчивость к стрессам и помогают аграриям получать высокие урожаи качественной продукции.

При поддержке Фонда развития промышленности Липецкой области компания продолжает модернизацию, наращивает объемы выпуска и расширяет ассортимент. Уже сегодня завод способен закрыть треть потребности российских аграриев в средствах защиты растений, и в перспективе эта доля будет только расти.

Еще один резидент елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» — селекционно-семеноводческий центр «Агротек-Промцентр». Предприятие имеет статус объекта полного цикла. Здесь реализуются все этапы — от селекции до выпуска готовой продукции. Инвестиции в первую очередь проекта составили около 2 млрд рублей. Технологический цикл является непрерывным и включает приемку, очистку, сушку, калибровку по удельному весу и протравливание материала.

На сегодняшний день проектная мощность центра составляет 30 000 тонн семян в год, однако предусмотрен потенциал её увеличения в два раза за счет дооснащения.

В перечень ключевых культур входят подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя, горох и лен. Продукция представлена семенами гибридов F1, а также элитными и репродукционными сортами. На предприятии работают 70 научных и полевых сотрудников.

В ССЦ есть лаборатория контроля качества, специалисты которой проверяют каждую партию семян на соответствие строгим стандартам. Селекционные разработки компании адаптированы к различным климатическим зонам — от Юга России до Дальнего Востока, что напрямую способствует решению задач импортозамещения и укреплению продовольственной безопасности РФ.

В планах – дальнейшее масштабирование мощностей и создание аграрного кластера до 2029 года. Дополнительный объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.

График развития предусматривает ввод операционного хаба для бобовых и масличных культур (2026–2027 гг.), запуск цеха приемки и обмолота кукурузы с сушилкой (2027–2028 гг.), а также открытие комплекса по производству удобрений и специализированных хабов для хранения семян и агрохимии в период до 2029 года.

«На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется аграрный кластер — от производства семян до выпуска средств защиты растений. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые, выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки. Это укрепляет позиции Липецкой области и подтверждает её статус одного из лидеров агропромышленного комплекса Центрального Черноземья», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.