Три крупнейших садоводческих предприятия региона: ООО «Агроном-сад», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и ООО «Фрагария» представили Липецкую область на всероссийской выставке «День садовода 2022» в Мичуринске, сообщает региональное управление сельского хозяйства. В этом году она включена в официальную программу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

«День садовода» — это профессиональный праздник садоводов, ученых-селекционеров, технологов и переработчиков плодово-ягодной продукции. Главной задачей выставки являлась демонстрация достижений отечественного садоводства как самостоятельной отрасли сельского хозяйства, способной быть конкурентоспособной на мировом рынке.

Деловая программа Всероссийской выставки включала в себя научно-практические конференции, круглые столы, передовые достижения в области селекции плодовых и ягодных культур, современные технологии производства, хранения и переработки плодово-ягодной продукции, образцы сельскохозяйственной техники для садоводства и питомниководства. Специалисты из Липецкой области посетили многие мероприятия выставки, поделились своим опытом.

«Наш регион располагает мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке плодов и ягод, — подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих, который посетил выставку. — Мы занимаем одно из ведущих мест в Российской Федерации. Липецкие аграрии выбирают сорта с высоким потенциалом, используют самую современную технику и лучшие в мире методики выращивания культур».

Уборка яблок в Липецкой области набирает обороты. Уже получено более 15 тысяч тонн. В регионе находится более 10 садоводческих хозяйств. В среднем за год они производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Садовой земляники в 2022 году получено более 1,2 тысяч тонн. В прошлом году в хозяйствах всех форм собственности региона было собрано 88,7 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Ежегодно в регионе закладывается от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние 5 лет заложено 2,6 тыс.га, в том числе интенсивных садов – 2,1 тыс. га.