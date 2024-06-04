Липецкие компании-экспортёры представили свой потенциал на 24-й Казахстанской Международной строительной и интерьерной выставке AstanaBuild 2024. Она проходила с 29 по 31 мая в столице Казахстана Астане. В Международном выставочном центре «EXPO» собрались ключевые поставщики строительных материалов, конструкций, оборудования и инструментов, интерьера, отделочных материалов. За три дня выставку посетили более 4,5 тысячи профессионалов строительной отрасли из девяти стран.

Липецкая область презентовала на коллективном стенде продукцию 10 предприятий: ООО «Завод металлоконструкций «Строительные технологии строительства», ООО «Липецкая обувная компания», ООО «Атлантис», ООО «Стальные решения РУС», ООО «Завод металлоконструкций Форвард», ООО «Эксергия-Л», ООО «ИнжНова Групп», ООО «Строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии», ООО «ВСО Профиль», ООО «ЭК «Энерком». Поездку организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит с структуру центра «Мой бизнес»).

Представители липецкой делегации провели множество встреч и переговоров с посетителями выставки и партнерами, обменялись деловыми контактами. Продукцией липецкого завода металлоконструкций «Строительные технологии строительства» заинтересовался местный завод промышленных холодильников «Техол». Липчане запланировали визит в цех металлоконструкций предприятия в городе Темертау, чтобы приступить к работе на общих объектах. Кроме того, липецкое предприятие договорилось о сотрудничестве с монтажной компанией ТОО «Галактика Групп» города Астана, которая намерена в Казахстане осуществлять монтаж конструкций, производимых липчанами. Заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве проявило ТОО Иншинснаб, как в монтаже липецких металлоконструкций, так и в производстве металлоконструкций для будущих совместных проектов.

Компания «Эксергия-Л» провела переговоры с представителями 30 предприятий, обсуждались поставки в республику быстровозводимых стальных зданий, сэндвич панелей, профнастила. Немалый интерес посетители выставки проявили к продукции ООО «Липецкая обувная компания». Липчане уже в процессе заключения дилерского контракта с партнерами из Казахстана ИП «Аяз».

Продукцией предприятия «ЭК «Энерком» заинтересовалась немецкая компания «Alu Finish». Коллегам из города Андернах были предложены энергосберегающие решения для завода, которые позволяют экономить до 80% на энергозатратах. Продукция ООО «ЭК «Энерком» вызвала интерес таких компаний, как BI Group, ТОО «Слово и дело KZ», LEDIN.KZ и других. Сейчас ведется подготовка технических решений и коммерческих предложений.

Большой интерес местные предприниматели проявили к быстровозводимым зданиям под ключ «Завода металлоконструкций «Форвард». На выставке было собрано 22 целевых контакта, в том числе на открытие представительства в Казахстане. Компания «Атлантис» провела ряд переговоров с ТОО «Строй Снаб Сервис Регион», Союзом Строителей Казахстана, Строительной компанией Оргстройинвест. ООО «ВСО Профиль» и АО «Dosjan temir joly» обсудили поставку комплектов металлических каркасов для железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск».

Компании «ИнжНова Групп» и «Строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии» провели более 40 переговоров, результатом которых стали соглашения на подготовку 25 коммерческих предложений по поставке тепловых панелей с такими казахстанскими предприятиями, как ТОО KazRoad, ТОО Асталь Азия, ТОО Фок Атырау, ТОО Dala Resort, TOO АФЭК, договорились о выездах на объекты заказчиков для дальнейшего обсуждения сотрудничества, а также о проведении обучающих семинаров для компаний-проектировщиков.

«Расширение партнерских связей позволят предприятиям развиваться, наращивать производство и, соответственно, прибыль. Бизнес-миссия, итогом которой стало столько договоренностей и контрактов, однозначно можно назвать успешной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.