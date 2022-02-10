Председатель Липецкого горсовета встретился с жителями Правобережного округа, которых не устраивает проект нового Генплана Липецка.

На территории садоводческих товариществ в районе Опытной станции и микрорайона Университетский запланированы инфраструктурные проекты и допускается многоэтажная застройка. Но благодаря «дачной амнистии» во многих СНТ липчане стали активно строить частные дома и прописываться там на законных основаниях. Поэтому на встречу в ДК «Студеновский» пришли горожане активного возраста, а не садоводы — пенсионеры. Людей интересовали правовые последствия изменения статуса садоводческих товариществ.

Спикер горсовета заверил собравшихся, что отнимать их частную собственность никто не будет.

— В Липецкий горсовет поступает большое количество обращений по поводу нового Генплана. Жителей волнуют, прежде всего, окраины областного центра, где находятся садоводческие товарищества, а также судьба гаражных кооперативов. Сейчас идет обсуждение, все предложения будут обобщены согласительной комиссией, документ обязательно поправят с учетом мнений жителей. Генплан – это не догма, обязательная для исполнения, а перспективы развития города, — сказал Александр Афанасьев.

Присутствующий на встрече председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации города Александр Пушилин объяснил, что по закону при строительстве дорог и транспортных развязок, имеющих стратегическое значение, администрация города вправе выкупить садовые участки у их владельцев.

— Не изымать, а выкупать по рыночной стоимости, — подчеркнул Александр Пушилин.

У его ведомства тоже очень много замечаний по новому Генеральному плану. Все они будут проанализированы, как и обращения липчан, и правки в документ обязательно внесут.

Напомним, что предложения и замечания принимаются до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru

А в понедельник, 14 февраля, в муниципальном парламенте пройдет депутатский час по обсуждению Генплана