В плане работы Липецкого областного Совета депутатов на 2021 год более 100 законопроектов и проектов постановлений. Они направлены на совершенствование законодательства в различных сферах. Программа нормотворческих работ сформирована по предложениям субъектов права законодательной инициативы: депутатов и комитетов областного Совета, главы администрации области, Советов депутатов муниципальных образований.

Как отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, наступивший год ожидается плодотворным в плане законодательной деятельности. Многолетняя практика показывает, что законов в течение года принимается больше, чем было запланировано. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве и необходимостью принятия определенного проекта закона в той или иной ситуации.

– В 2021 году мы продолжим работу по приведению регионального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ. В частности нам предстоит изменить главный закон Липецкой области – ее Устав, а также Регламент облсовета, – рассказал председатель регионального парламента Павел Путилин. – Кроме изменения законов и их принятия, большое внимание будет уделено исполнению контрольной функции областного Совета депутатов.

Так, комитет по социальным вопросам рассмотрит информацию об эффективности реализации социальных контрактов, а также использования средств при предоставлении такой государственной помощи. Комитет по экономике обсудит реализацию областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2019-2020 годы, а также рассмотрит результаты проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом сокращения дополнительного перечня услуг и работ по капитальному ремонту, в 2020 году и I полугодии 2021 года.

Также в течение этого года депутаты заслушают отчет главы администрации Липецкой области, доклады о работе Контрольно-счетной палаты региона, правоохранительных органов, Уполномоченного по правам человека, а также детского омбудсмена. Запланированы публичные слушания, заседания Общественного Совета и Совета представительных органов муниципальных образований при региональном парламенте.



План работы Липецкого областного Совета депутатов на 2021 год опубликован на сайте облсовета в рубрике «Законодательная деятельность» – раздел «Решения сессий».