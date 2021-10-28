Такой вопрос сегодня рассмотрел комитет по законодательству и правовым вопросам. Проект постановления «О внесении изменений в Регламент Липецкого областного Совета депутатов» подготовлен в целях совершенствования организации деятельности регионального парламента.

– Проектом постановления устанавливается возможность проведения голосования по избранию заместителей председателя регионального парламента с использованием электронной системы. Сегодня проводится в формате тайного голосования с использованием бюллетеней. Также уточняются нормы, которые касаются регистрации фракций в областном Совете депутатов. Кроме того, предлагается установить правовые основы заочного участия депутатов в работе комитетов, сессий облсовета, в случае невозможности принять участия в заседаниях по уважительным причинам, – рассказал председатель комитета по законодательству и правовым вопросам Андрей Фролов.

Также он предложил закрепить в регламенте возможность спикеру облсовета участвовать в работе всех профильных комитетов регионального парламента. На это предложение парламентарий Татьяна Копылова заметила, что такая поправка в регламент расширит полномочия председателя. В ответ на это замечание Людмила Яськова подчеркнула, что спикер должен быть в курсе всех вопросов, которые рассматривают комитеты, и такое изменение поможет работе законодательного органа.

Кроме того, предлагается ввести норму о возможности изменения схемы размещения депутатов областного Совета в зале заседания, уточняются полномочия комитетов регионального парламента. Также закрепляется возможность заочного проведения комиссий по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов.

На комитете депутаты отметили, что предложенный проект получил положительные заключения всех правовых служб и не вызывает никаких сомнений.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии регионального парламента.