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Володарский район Донецкой Народной Республики посетил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко. В рамках рабочей поездки он совместно с начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области Антоном Болговым, заместителем начальника регионального управления ЖКХ Никитой Путилиным и главой района Сергеем Юзвинкевичем осмотрел социальные объекты, которые ремонтируют специалисты из Липецкой области.

Уже сданы четыре объекта водоснабжения, отремонтированы четыре школы. Ещё в одном общеобразовательном учреждении завершён ремонт учебных классов, спортивного зала и пищеблока. На территории уложена тротуарная плитка, сейчас специалисты трудятся над восстановлением спортивных площадок. Полностью завершить работы здесь планируют в 2023 году.

«От всей души благодарю губернатора Липецкой области и всю команду региона за всестороннюю поддержку Донецкой Народной Республики», – отметил Виталий Хоценко.

До конца 2022 года в Володарском районе липецким специалистам ещё необходимо отремонтировать 28 объектов теплоснабжения. Уже завершены работы на 24 из них.

«Регион продолжит оказывать всю необходимую помощь Володарскому району, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.