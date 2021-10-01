Сегодня состоялась первая сессия облсовета седьмого созыва, на которой парламентарии избрали председателя регионального парламента. Спикером стал руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Аверов.

Председатель законодательного собрания в соответствии с Регламентом выбирается тайным голосованием с использованием бюллетеней. Для его проведения и определения результатов была создана счетная комиссия из числа депутатов. В неё вошли представители всех шести партий. Все присутствующие на сессии парламентарии получили на руки бюллетени.

По решению депутатов в бюллетень для тайного голосования была внесена одна кандидатура Дмитрия Аверова. Её предложила лидирующая фракция «Единая Россия».

По итогам тайного голосования большинство голосов набрал Дмитрий Аверов. Ему 47 лет. До избрания в облсовет Дмитрий Львович занимал пост заместителя главы администрации Липецкой области.

– Ни один закон Липецкой области не может вступить в силу без одобрения депутатов. Инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, не только наше право, это наша работа. Отдав свой голос за каждого из нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы. Призываю вас оправдать эти ожидания. Приложить силы и знания для конструктивной и созидательной работы, – отметил после оглашения результатов Дмитрий Аверов.