В региональном парламенте 7 профильных комитетов. Несмотря на то, что работать парламентариям пришлось в непростых условиях, законодательный год выдался продуктивным.

– Комитет старался работать слаженно и добросовестно. Депутаты оперативно реагировали на предложения главы администрации области. Среди них решения по выплатам на питание школьникам во время дистанционного обучения, по получению выплат и пособий на детей без переоформления документов, на основании ранее предоставленной информации. Был рассмотрен и принят целый пакет законопроектов в поддержку регионального бизнеса, – рассказал вице-спикер облсовета, председатель комитета по экономике Василий Мурузов.

В уходящем году комитет по экономике одобрил кандидатуру Александра Бабанова на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. В его лице представители бизнеса приобрели консультативную и административную поддержку в непростой экономической ситуации.

Особое внимание в течение всего года депутаты уделяли работе с главным финансовым документом – Бюджетом области. В него вносились изменения с учетом потребностей населения, в первую очередь это коснулось сферы здравоохранения. Были выделены средства на укрепление мощностей здравоохранения и приобретение машин скорой помощи, на выплаты медикам, работающим с ковидными больными и на лекарственное обеспечение больных.

– В декабре наш комитет рекомендовал к принятию главный финансовый документ на 2021 год и плановый период. Бюджет будущего года по-прежнему носит социально значимый характер и направлен на сохранение стабильного результата в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, промышленность, дорожная деятельность, – добавил Василий Мурузов.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению, который возглавляет вице-спикер облсовета Владимир Загитов, в 2020 году провел 11 заседаний. При этом непосредственно комитетом было внесено и одобрено областным Советом 9 законодательных инициатив.

– Основным направлением была работа с проектами областных законов, направленными на совершенствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в регионе, – сообщил Владимир Загитов. – Важные изменения законодательства о местном самоуправлении были связаны с перераспределением полномочий по решению вопросов местного значения. Необходимо отметить принятый Закон, который устанавливает возможность назначения по представлению схода граждан представительным органом муниципального образования старшего сельского населенного пункта, а также требования к назначаемому лицу, его полномочия, права и гарантии деятельности.

Также Владимир Загитов отметил поправки в областной Закон «О гербе и флаге». Документ внес в парламент его председатель Павел Путилин.

Также в регионе появилось еще одно основание для присвоения почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Звание может быть присвоено населенным пунктам, на территории которых родилось не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы.

– В 2020 году в соответствии с изменениями федерального законодательства своевременно уточнялось и областное избирательное законодательство. Основным изменением стала возможность голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, – добавил Владимир Загитов.

Председатель комитета по законодательству и правовым вопросам Марина Донских рассказала, что в 2020 году проведено 17 заседаний. Парламентарии рассмотрели ряд законодательных инициатив главы области, прокурора области, начальника Управления Минюста по Липецкой области, депутатов областного Совета. Также по инициативе комитета подготовлено и рассмотрено 3 законопроекта. Они казались внесения поправок в областные законы «О мировых судьях», «О бесплатной юридической помощи на территории» и «Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области».

– Мы провели мониторинг Закона Липецкой области «О нормативных правовых актах Липецкой области». По его результатам приняли новую редакцию с учетом современных реалий, накопленного опыта, в том числе других субъектов Российской Федерации, а также складывающейся судебной практики, – отметила Марина Донских. – В этом году назначены на должности мировых судей 12 кандидатов, 1 судья в отставке привлечена к отправлению правосудия в качестве мирового судьи.

Комитет по социальным вопросам облсовета в 2020 году приоритетно рассматривал вопросы, направленные на обеспечение и поддержание мер социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения области. Так, депутаты поддержали законодательную инициативуоб освобождении граждан от необходимости предоставлять сведения об инвалидности, справки о составе семьи и иные документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем. Теперь эта информация будет автоматически поступать из «Федерального реестра инвалидов». Упрощена процедура подачи документов, большая часть документов теперь будет поступать в рамках межведомственного взаимодействия.

– Наш комитет поддержал поправки в закон о государственной социальной помощи в части ослабления критериев нуждаемости для получения социального контракта, благодаря чему такой помощью смогут воспользоваться больше липчан, – отметила председатель социального комитета регионального парламента Оксана Глотова. – Также важными решениями считаю – исключение критерия нуждаемости при оформлении пособия на ребенка для семей с детьми-инвалидами и ослабление имущественных критериев для получения такого пособия в части мощности и срока эксплуатации автомобиля, наличия дачного домика, увеличения размеров дачного участка.

Оксана Глотова добавила, что в уходящем году комитет работал достаточно напряженно. Стремительно менялось федеральное законодательство. Соответствующие изменения необходимо было закреплять в региональном законодательстве. Именно поэтому, несмотря на достаточно длительный период работы в дистанционном режиме, депутаты работали много и напряженно.

Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи в 2020 году провел 9 заседаний. По словам его председателя Анатолия Погодаева, при принятии решений комитетом учитывалась, прежде всего социальная значимость того или иного нормативного правового акта, его влияние на положение наших избирателей.

– В уходящем году мы одобрили законодательную инициативу нашего коллеги депутата Василия Мурузова о внесении изменений в Закон «О пособии на ребенка»: малоимущие семьи с детьми, имеющие в собственности не только земельный участок 6 соток, но и садовый домик, получили право на получение пособия. По данному вопросу в областной Совет и ко мне лично обращались многие граждане, которым было отказано в назначении пособия. После принятия законопроекта проблема была решена, – рассказал Анатолий Погодаев. – Единогласную поддержку комитета получил проект закона, разработанный во исполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию: для школьников начальных классов с 1 сентября установлено бесплатное горячее питание. Помимо этого, право на получение социальной выплаты на питание получили дети-инвалиды, обучающиеся в школах. До этого существовал определенный правовой пробел, и некоторым из таких ребят отказывали в получении этой выплаты.

Вопросу организации школьного питания комитет уделяет внимание уже длительное время. И, если в начале учебного года к депутатам обращались граждане, которые были не довольны организацией питания детей в школах, сейчас ситуация улучшилась. Кроме того, на 10 % проиндексированы выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для учащихся из многодетных семей.

В 2020 году природоохранный комитет выстраивал свою работу на основе трех направлений – реализации поручений Президента России, совершенствование законодательной базы и контроль за освоением бюджетных средств.

– Самое главное, что в условиях пандемии реализация национальных проектов не стала менее важной. Общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшился, – подвел итоги работы председатель профильного комитета Евгений Франценюк. – Природоохранный комитет оценил итоги первого полноценного года исполнения двух проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух» в Липецкой области. Оба проекта направлены на комплексное решение экологических проблем нашего региона.

Члены комитета рассмотрели итоги выполнения государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».

Введение режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации потребовало внесения изменения в Закон «О правовом регулировании вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Липецкой области» с тем, чтобы предоставить полномочия региональным властям устанавливать правила поведения. Они обязательны для исполнения гражданами и организациями. Согласно, принятого Закона в Липецкой области такое право получила администрация Липецкой области.

По словам председателя комитета по вопросам АПК Дмитрия Еремеева, в 2020 году Липецкая область продолжила занимать лидирующие позиции в сфере растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

– Чтобы поддержать сельхозпроизводителей и помочь им пережить трудное время, для членов комитета было важно в режиме самоизоляции продолжать контролировать своевременное финансирование и выполнение областных программ, касающихся развития сельского хозяйства. Предлагать новые меры поддержки, – сказал Дмитрий Еремеев. – И сегодня уже с гордостью можно подвести первые итоги самого необычного в истории года. В 2020 году хозяйства АПК всех категорий произвели продукции на 140 млрд. рублей в фактических ценах, превысив на 7 % показатели 2019 года. Это позволяет региону полностью обеспечивать продовольственную безопасность. И не только для себя. В законотворческом плане приняты решения о совершенствовании правовых механизмов предоставления земли многодетным семьям. Для этого внесены изменения в Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей». Закреплена возможность сохранить место в очереди на предоставление бесплатного земельного участка супругу или супруге, состоящего на учете гражданина в случае его смерти, признания безвестно отсутствующим или умершим. Очередность будет сохраняться в течение 180 дней. Кроме того, у многодетных родителей появится возможность восстановиться в очереди на землю, если семья не сможет пользоваться уже предоставленным участком в соответствии с его видом разрешенного использования. Принятие данного Закона помогло избежать спорных ситуаций.