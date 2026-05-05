Представили национальные блюда и получили премию

На областном конкурсе жюри высоко оценило работу поваров и в целом команды из школы №2 п. Добринка. В результате среди всех сельских школьных столовых Липецкой области добринская стала призёром первой степени в номинации «Лучшая столовая сельской школы» и выиграла 50 тысяч рублей.

Сначала среди заведений проводился муниципальный этап, после него уже — областной.

По отосланным материалам жюри выбирало те школьные столовые, которые приняли участие в региональном туре. В результате со всей Липецкой области туда приехали команды четырёх городских и пяти сельских столовых.

— Мы выбрали концепцию наших блюд в духе Года единства народов России, — рассказывает член команды и завуч этого образовательного учреждения Елена Анатольевна Ларина, — если подумать, то это не так и сложно: у разных народов блюда похожи, только называются по-разному. Например, мы готовили «Чуду по-дагестански». Название — от тюркского «чудь» — «пирог», то есть это плоские пироги с различной начинкой. Наши были с сыром, помидорами и картофелем. Или ещё представили на суд жюри «Табани по-удмуртски». Это толстые удмуртские лепёшки из дрожжевого теста. Название происходит от слов «таба» — в переводе «сковорода» и «нянь» — «хлеб». Не надо долго думать, чтобы понять: те же русские блины. Ну а в целом наша задача состояла в том, чтобы выбрать еду, соответствующую детскому школьному питанию.

На состязания в Липецк выезжала целая команда «Оранжевое настроение» под руководством директора школы Надежды Сергеевны Каширской. Дети были в национальных костюмах, повара Ольга Серафимовна Кретова и Галина Анатольевна Крутских — в яркой оранжевой униформе. Добринцы весело и бодро представили жюри свои блюда, доказали их необходимость на столах в школьных столовых и в результате стали победителями. Им вручили диплом первой степени.

— Мы этому очень рады, — продолжает Елена Анатольевна Ларина, — деньги потратим на приобретение нового оборудования для нашего школьного пищеблока. Искренне благодарим всех, кто нас поддерживал и верил в нашу победу!