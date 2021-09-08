На круглом столе Делового Совета Шанхайской организации Сотрудничества выступил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов. Заседание прошло в год 20-летия со дня образования ШОС и 30-летнего юбилея получения независимости Республикой Таджикистан в Душанбе, оно было посвящено вопросам поддержки и развития микро-, малых и средний предприятий в рамках ШОС.

В деловой встрече приняли участие представители всех восьми стран, входящих в Шанхайскую Организацию Сотрудничества: Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Со всеми странами ШОС липецкие товаропроизводители обеспечивают значительное положительное сальдо внешней торговли. Рост товарооборота обеспечивается активным участие липецких МСП в специализированных выставках и посещением государств-участников ШОС в составе бизнес-миссий. Благодаря налаженным партнерским отношениям в Липецкую область пришел один из мировых лидеров в производстве дрожжей – компания Angel Yeast Co.

На круглом столе Анатолий Гольцов подчеркнул важность использования механизма государственно-частного партнерства в реализации национальных проектов для развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области и продвижения их продукции на внешние рынки. Он также отметил активность липецких бизнесменов в освоении рынков стран Центральной Азии, Индии и Китая, внешнеторговый оборот с которыми за последние пять лет увеличился многократно. Содействие выводу липецких предприятий на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией региона и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он приступил к работе в 2017 году. «Вовлечение малых и средних предприятий в экспортную деятельность – в числе приоритетных направлений деятельности областной администрации в сфере экономики. В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.