Второй сельский полумарафон «Тербунский рубеж» пройдет уже в ближайшее воскресенье, 8 октября. Участникам предоставляется четыре дистанции на выбор – 500 метров (детский), 3, 10 и 21,1 километра. На данный момент на сельский полумарафон зарегистрировались представители из 15 субъектов и 55 городов Российской Федерации. Регистрация доступна на сайте.

Открытие стартового городка, начало работы площадок, фудкортов, сцены назначено на 10 часов. Забеги состоятся в 12.00, 12.15, 12.30 и 13.00. Они пройдут по историческому месту – селу Тербуны. Все участники получат медали, футболки и подарки от партнеров. Также предусмотрена большая развлекательная программа. Ведущий мероприятия – Дмитрий Губерниев.

«Липецк в этом году получил звание беговой столицы. Но приверженность атлетике и физкультуре характерна для жителей не только областного центра, но и всего региона. Вся область стремится к здоровому образу жизни, и органы власти поддерживают эту тенденцию, вкладывая бюджетные средства в строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.