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Выставка RosBuild, которая является частью «Российской строительной недели» проходит в Москве. Участие в ней принимает директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Александр Базаев с коллегами: Еленой Сушковой и Иваном Ромадиным.

Выставка представляет собой площадку, которая способствует насыщению рынка качественными строительными материалами и продвижению новейших технологий в строительстве. Участие в выставке помогает производителям и дистрибуторам строительных материалов получить возможность прямого контакта.

Участие в выставке позволило представителям Агентства инвестиционного развития Липецкой области провести ряд встреч с производителями строительных материалов и с участниками профильных ассоциаций с целью выстраивания дальнейшего взаимодействия на территории нашего региона.