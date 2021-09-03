Представители Липецкого регионального отделения «Деловой России» высказали ряд предложений заместителю главы региона Сергею Курбатову. Обсуждались инициативы, среди которых – введение моратория до 2023 года на изменение действующих региональных законов, касающихся регулирования бизнеса, готовность предпринимательского сообщества выполнять генеральные планы земельных территорий и обновить освещение на улицах города с учетом последующей экономии бюджетных средств.

Бизнес также выступил с предложением создания единой цифровой площадки промышленных предприятий региона с полной базой продукции в целях выстраивания внутрирегиональных кооперационных цепочек. По этому вопросу заместитель главы отметил, что в скором времени планируется запуск подобной платформы. Кроме того, говорилось о субсидиях для погашения затрат на приобретение сельхозмашин и оборудования, произведенных в Липецкой области. Обсуждая данную инициативу, Сергей Курбатов выразил готовность проработать вопрос о потребности сельхозпроизводителей в закупке липецкой техники и возможности принятия в связи с этим последующих решений.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом способна стать одним из серьезных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.