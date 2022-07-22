Представители Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики посетили особую экономическую зону «Липецк» с деловым визитом.

«Липецкая область – регион с богатым опытом реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, ключевыми приоритетами социально-экономического развития является повышение инвестиционной привлекательности, активная поддержка эффективных проектов по производству конкурентоспособной продукции, переход в режим инновационного развития, совершенствование механизма привлечения инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры. Результатом такой работы является создание площадок различных уровней, в том числе, особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», которая входит в тройку лидирующих ОЭЗ ППТ Российской Федерации», — отметил в своем письме к заместителю губернатора Липецкой области Сергею Курбатову министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Рустам Шаптукаев.

Решение о создании особой экономической зоны «Грозный» было принято Правительством России в конце 2019 года. В июле 2022 года здесь был зарегистрирован первый резидент. Это компания по производству генераторных вакуумных выключателей. Сейчас руководство чеченской ОЭЗ рассматривает варианты заключения соглашений о сотрудничестве с другими инвесторами. На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» гостям показали работу нескольких предприятий, провели экскурсию по территории. Представителей Чеченской Республики интересовали различные вопросы – от источников финансирования инфраструктуры до подбора кадров и снабжения заводов энергетическими ресурсами.

«ОЭЗ «Грозный» только начинает свою работу, готовится к масштабному развитию промышленных и перерабатывающих производств. Мы обменялись контактами и договорились о поддержке наших коллег, когда это потребуется. Особая экономическая зона «Липецк» за 16 лет работы собрала значительный багаж опыта и знаний. Мы все еще растем, учимся, развиваемся, но уже вполне можем себе позволить делиться наработками и практикой», — отметил директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Александр Базаев.

На сегодняшний день объем заявленных инвестиций ОЭЗ «Липецк» составляет более 220 млрд. рублей, объем вложенных инвестиций — более 88 млрд. рублей. Создано более пяти тысяч рабочих мест. Объем произведенной продукции – более 225 млрд. рублей. Налоговые отчисления составляют более 8 млрд. рублей, таможенные – более 13 млрд. рулей.

«Особая экономическая зона «Липецк» зарекомендовала себя как успешная площадка для привлечения инвесторов. Созданы наилучшие условия для осуществления предпринимательской деятельности», – подчеркивает губерантор Липецкой области Игорь Артамонов.