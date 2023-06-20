Удостоверения о прохождении курса «Современные компьютерные технологии» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» вручили 22 представителям некоммерческих организаций региона. Документы об окончании обучения вручили заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Денис Тараканов и заместитель директора Липецкого филиала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анна Шурупова.

«Социально ориентированные некоммерческие организации не меньше других нуждаются в продвижении своих услуг, выстраивании каналов связи с клиентами. Надеюсь, полученные знания и навыки помогут усовершенствовать деятельность вашей организации. Спасибо за отклик и активное участие в проекте. Будем рады дальнейшему сотрудничеству», – обратился Денис Тараканов к участникам курса.

Бесплатное обучение «Современные компьютерные технологии» для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста стартовало в апреле. Его организовали сотрудники управления социальной политики на площадке РАНХиГС. В рамках 72-часового курса представители НКО осваивали необходимые компьютерные программы, учились работать в социальных сетях – вести группы, создавать информационные каналы.