Мой Бизнес Forum 2024 прошел 4 сентября в «Лахта Холл» в Санкт-Петербурге и объединил тысячи руководителей компаний, представителей федеральных и региональных органов власти из 30 регионов России: зарегистрировано свыше 5 000 участников и еще больше миллиона человек подключились к бизнес-событию онлайн. Мероприятие посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Мой Бизнес Forum предоставил участникам уникальную возможность обменяться друг с другом ценным опытом, установить новые деловые отношения. В работе форума приняли участие начальник офиса «Мой бизнес» Липецкой области Ольга Зиновьева и вице-президент Липецкой ТПП, начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Наталья Родионова. Представители Липецкой области обсудили с коллегами взаимодействие в развитии технологического суверенитета страны. Так, созданная в Липецкой области система инфраструктурной поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства помогает им достигать высоких экономических результатов в производстве. А в ближайшее время в нашем регионе пройдет межрегиональный кооперационный форум. Он станет площадкой для установления новых деловых связей для повышения конкурентоспособности предприятий и внедрения инновационных технологий.

В рамках форума состоялась встреча членов Ассоциации «Мой бизнес», в которой приняли участие руководители центров «Мой бизнес» более чем из 30 городов России. На встрече были определены планы по развитию новых продуктов от Национального агентства развития предпринимательства.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Налаживание деловых связей и партнерств имеет значение для развития бизнеса, формирования востребованной продукции с соблюдением стандартов качества, успешного выхода на рынки и экспорт», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.