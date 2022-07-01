В Ульяновскую область пригласили членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). Месяцем ранее делегацию представителей из разных регионов России принимала Липецкая область, затем Якутия. Для изучения инвестиционного потенциала Приволжского федерального округа и обмена опытом в Ульяновск приехали около 30 участников НААИР. Липецкую область представляет руководитель направления регионального развития Агентства инвестиционного развития Михаил Путилин.

Первой точкой знакомства с Ульяновском стал промышленный ветропарк. За счет ветра восполняется примерно 8% потребностей региона в электроэнергии. Кроме того, парк вносит весомый вклад в защиту климата, что позволяет Ульяновской области оставаться в числе лидеров российской ветроэнергетики.

Также гостям показали работу индустриального парка «Заволжье» и Портовой особой экономической зоны. Площадь «Заволжья» превышает 700 га. География инвесторов представлена предприятиями из России, Германии, США, Японии, Мексики, Франции, Турции. В Портовой ОЭЗ «Ульяновск» действует специальный таможенный и налоговый режим, позволяющий ввозить зарубежное оборудование, комплектующие, сырье и товары без уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов.

Участники встречи познакомились с работой крупных промышленных объектов и обсудили варианты привлечения инвестиций в регионы и систему эффективного сопровождения инвестпроектов. «Всегда интересно изучать опыт коллег. Россия – огромная страна, и у каждого региона есть интересные аспекты в работе, которые можно попробовать в своей деятельности. Партнеры из Ульяновска очень подробно поделились практикой привлечения и сопровождения инвестпроектов. В основном нюансы нашей работы схожи, но было важно узнать, как решаются определенные вопросы или проблемы. Конечно, всех поразил ветропарк. Надеюсь, мы также сможем использовать данный способ генерации электроэнергии в недалеком будущем», — рассказал руководитель направления регионального развития Агентства инвестиционного развития Липецкой области Михаил Путилин.