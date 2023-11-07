Спортсмены Федерации киокусинкай Липецкой области и спортивной школы №1 Ельца завоевали медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа. Соревнования прошли в спорткомплексе «Тула-Арена», где собрались около 400 спортсменов из восьми регионов ЦФО.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, чемпионами ЦФО в своих весовых категориях стали Степан Гавриленко (в/к до 70 кг) и Иван Есин (в/к до 90 кг). Победителями и призёрами первенства ЦФО стали:

Первое место – Георгий Беклемищев (юноши 12-13 лет до 50 кг)

Первое место – Елизавета Асланова (девушки 14-15 лет до 60 кг)

Второе место – Михаил Яковлев (мальчики 10-11 лет до 45 кг)

Второе место – Евгения Гнездилова (девочки 10-11 лет до 50 кг)

Второе место – Арсений Мягков (мальчики 10-11 лет до 55 кг)

Второе место – Маргарита Сотникова (девушки 12-13 лет до 45 кг)

Второе место – Владислав Белоусов (юноши 12-13 лет до 50 кг)

Третье место – Захар Страхов (мальчики 10-11 лет до 45 кг)

Третье место – Михаил Ячменëв (мальчики 10-11 лет до 55 кг)

Третье место – Роман Чумаков (юниоры 16-17 лет до 70 кг)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность участия липецких спортсменов самого разного возраста в различных турнирах для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.