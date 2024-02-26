IV Всероссийский форум «Мой бизнес», в котором принимают участие и липчане, стартовал в Москве. На площадке в парке «Патриот» собрались более 400 представителей федеральной и региональной власти, институтов развития, коммерческих банков.

От Липецкой области на форуме работают начальник регионального управления экономического развития Кирилл Дождиков, заместитель начальника управления Ирина Жукова, начальник офиса «Мой бизнес» города Липецка Ольга Зиновьева и начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Наталья Родионова. Сегодня региональный центр «Мой бизнес» – это бренд, синоним поддержки, доверия и партнерства. «Липецкие предприниматели активно участвуют в различных социальных, культурных, экологических, молодежных, благотворительных проектах, внося значимый вклад в формирование устойчивого развития Липецкой области, вместе работая на имидж региона», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В пленарной дискуссии форума приняла участие замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она подчеркнула, что существующая инфраструктура поддержки предпринимателей по всей стране позволяет получить широкий спектр услуг. «Инфраструктура центров «Мой бизнес» оказала более 3 миллиона услуг предпринимателям без учета финансовой поддержки – поручительств и микрозаймов, а также инструментов по направлению экспорта. В 430 центрах по всей стране можно получить поддержку по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», так и меры и инструменты других ведомств и организаций. Мы готовы к сотрудничеству и расширению мер поддержки, предложенных другими ведомствами», – отметила Татьяна Илюшникова, добавив, что сеть центров «Мой бизнес» также создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором выступил Президент России Владимир Путин, курирует – первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Участники форума обсудили различные программы, инструменты и меры, которые возможно реализовать на базе центров «Мой бизнес». Организатором всероссийского форума выступило Минэкономразвития РФ, генеральные партнеры – Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО «Промсвязьбанк».