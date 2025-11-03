Представители Липецкой области стали выпускниками «Школы тренеров команд» «Сенежа»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился финальный модуль программы «Школа тренеров команд». Выпускниками второго потока стали 90 профессиональных тренеров из 38 регионов страны. Липецкую область представляли три участницы: Яна Пушкова, тренер по сервис-дизайну, старший тренер-преподаватель подструктуры министерства социальной политики Липецкой области; Екатерина Поляковская, кризисный психолог; Евгения Могирева, педагог-психолог и старший тренер-преподаватель при министерстве социальной политики Липецкой области.

Главная цель «Школы тренеров команд» – передача актуальных и эффективных практик создания и развития команд для достижения результата в самых разных сферах: от госуправления до малого бизнеса. Обучение выстроено по уникальной отечественной методике управления командой. Она сочетает актуальные знания о системном развитии команд, а также практические инструменты для всех этапов жизни команды – от первичной сыгранности до выхода в высокоэффективное состояние. В ходе очных и дистанционных модулей участники проходят стажировки, супервизию и тестирование, осваивают инструменты тренинга, коучинга, фасилитации и диагностики.

Важным этапом модуля стала «Лаборатория идей» «Школы тренеров команд», в ходе которой участники представляли свои решения для направлений и проектов Мастерской управления «Сенеж» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кульминацией стали итоговые защиты выпускных проектов участников. В их основе – авторские методики тренингов, направленных на повышение эффективности команд: от создания среды доверия и распределения ролей до развития навыков работы в кризисных ситуациях и выхода на качественно новый этап деятельности.

На защите проектов липчанка Екатерина Поляковская представила тренинг командного взаимодействия по модели М.Долгова 5F «Синхрон: действуем как один». Тренинг направлен на усиление фактора «взаимодействие», формирование навыков командной синхронизации и согласованности. Евгения Могирева представила бизнес-игру «Грани согласия: ассертивность в действии», разработанную в соавторстве с Екатериной Шарковой из Тюменской области. Она направлена на формирование и развитие навыков ассертивного поведения для повышения качества взаимодействия в команде, конструктивного разрешения конфликтных ситуаций и эффективного достижения общих целей. В процессе игры участники учатся распознавать различные стили коммуникации, уверенно выражать свои мысли и чувства, устанавливать личные границы, разрешать конфликты и обращаться за помощью.

Другой тренинг, разработанный Евгенией с участием коллег из других регионов, – игра «Северная мурмурация». Методика помогает создать условия для осознания важности межкомандного взаимодействия. Участники игры отправляются в путешествие по мотивам Великой северной экспедиции (1733-1743 гг.) для картографирования северных и восточных границ России, поиска морских путей и научного изучения региона, объединяясь вокруг общей цели и проявляя синергию, открытость и обмен знаниями. В процессе игры участники знакомятся не только с фактами из истории исследования северных и восточных регионов России, но и явлением мурмурации, которое станет источником вдохновения для совместной работы разных команд. В качестве метафоры и модели межкомандного взаимодействия было выбрано явление живой природы мурмурация – скоординированный полёт больших стай птиц, основными эффектами которой являются понимание общей цели и обмен информацией (открытость).

В рамках финального модуля в «Сенеже» участников ждали различные образовательные форматы: практика по четырем сценариям развития группы на основе диагностики, разбора роли лидера и подбора инструментов тренера команды; отработка инструментов в «перекрестных» группах, кейс-обсуждения с экспертной обратной связью; чемпионат «Фабрика эффективности» с применением инструментов бережливого производства.

Впервые программа стартовала в сентябре 2024 года, тогда конкурсный отбор преодолели 70 участников. Это практикующие бизнес-тренеры и менторы, спортивные тренеры и предприниматели, организаторы мероприятий и волонтеры – представители помогающих профессий, стремящиеся повысить квалификацию в сфере командообразования. В апреле 2025-го на второй поток из 700 претендентов были зачислены 90 представителей из 38 регионов страны.

Ключевая особенность «Школы тренеров команд», как первого, так и второго модуля, – высокая доля практики. Уже во время обучения участники программы проходят стажировки на флагманских проектах и конкурсах Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнерских мероприятиях. Тренеры второго потока сопровождали такие масштабные события как «Территория смыслов», программа «Команда России», Форум «Россия – время команд», фестиваль «Таврида АРТ» в Крыму, программа «Командное лидерство» в регионах Донбасса и Новороссии, образовательный интенсив для управленческой команды Томской области и другие. Часть выпускников программы уже вошла в тренерский пул и команды проектов «Сенежа» – после защиты итоговых проектов они продолжат сопровождать мероприятия федерального и международного уровней.

«Участие в образовательных мероприятиях, интенсивах и форумах федерального масштаба позволяет значительно повысить свою квалификацию, набраться опыта и изучить работающие практики других регионов. Успешное прохождение отборочных этапов говорит о хорошем уровне липецких специалистов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.