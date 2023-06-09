Липчане выступили на XVI съезде Всероссийского педагогического собрания, который прошел в Москве в Общественной палате Российской Федерации. В Год педагога и наставника форум собрал более 200 делегатов из 49 субъектов Российской Федерации. Приветственные слова участникам съезда направили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В рамках работы съезда куратор, а также председатель Ассоциации молодых педагогов Липецкой области Елена Петелина и Лидия Полосина представили опыт работы ассоциации и молодежного волонтерского историко-патриотического театра-студии «Эпизод», действующего в школе №1 имени М.М. Пришвина в Ельце. Кроме того, на съезде участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти и российских духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания школьников, взаимодействия и объединения организаций ветеранов педагогического труда для их привлечения к работе с молодыми учителями и студентами педуниверситетов.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.