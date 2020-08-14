Представители Молодежного совета Кадастровой палаты по Липецкой области впервые приняли участие в акции Совета лидеров региона

В городском Дворце молодежи сотрудники Кадастровой палаты по Липецкой области 11 августа вручили благодарственные письма волонтерам, которые приняли участие в масштабной экологической акции Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край». Она состоялась в конце июля.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными».

Как сообщили в Кадастровой палате по Липецкой области, символом встречи, собравшей более 300 неравнодушных молодых людей и их родителей, была театральная маска, ставшая общим символом масок всех профессий, которые лидеры примерили на себя за время участия в различных акциях и спецпроектах, начиная с лета 2019 года. Вместе с представителями администрации Липецкой области и города Липецка, его структурных подразделений, правоохранительных органов и просто друзей, на сцену городского Дворца молодежи были приглашены заместитель председателя Молодежного совета Кадастровой палаты по Липецкой области Евгений Малахов и его коллега по совету Ольга Варачина.

Во время церемонии вручения именных благодарственных писем они выразили искреннюю признательность волонтерам за участие в акции «Сохраним родной край». Ольга и Евгений с удовольствием передали добровольцам и слова благодарности от руководства управления лесного хозяйства Липецкой области за работу, благодаря которой на семи гектарах лесопарковой зоны в поселке Тракторостроителей был собран, рассортирован и вывезен бытовой мусор общим весом более 3,5 тонны.