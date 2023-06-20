Воспитанники областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта успешно выступили на всероссийских соревнованиях по гребле среди юношей и девушек до 17 лет «Липецкая регата», сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

В четверке без рулевого среди девушек две победы – первое место (Виктория Кладова, Варвара Фурсова, Мария Шаталова, Маргарита Татьянина) и третье (Карина Дудко, Диана Магамадова, Диана Невежина, Виктория Иванникова). Также лучший результат в четверке без рулевого показали наши юноши (Иван Полунин, Алексей Шацких, Лев Рощупкин, Николай Санкевич). В двойке распашной среди юношей – серебро (Иван Полунин, Николай Санкевич). В двойке распашной среди девушек – бронза (Карина Дудко, Виктория Иванникова).

Соревнования завершились 18 июня. Участие в них приняли 158 спортсменов из Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Калужской, Новгородской, Московской, Воронежской областей. «Липецкая область всегда отличалась сильной школой по гребным видам спорта. На этих соревнованиях мы снова с медалями. Это говорит о том, что эти дисциплины по-прежнему востребованы и нужны молодежи, есть амбиции добиваться выдающихся результатов. Будем помогать воспитывать новых звезд большого спорта», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.