Липецкая область стала единственным регионом страны, где победители представлены во всех трёх номинациях Всероссийского конкурса профмастерства: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший Центр занятости населения России», «Лучший проект ЦЗН». Торжественная церемония чествования состоялось сегодня в Минтруде России. Награды липчанам вручил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Более 170 представителей служб занятости практически всех регионов страны стали участниками церемонии награждения победителей второго конкурса профмастерства. Из 39 заявок в номинации «Лучший центр занятости России» в финал вышли семь центров занятости. Первым стал Грязинский отдел ЦЗН Липецкой области. В номинации «Лучший специалист ЦЗН» категории «Профконсультант» жюри оценивало мастерство специалистов по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке. Почётное второе место заняла Марина Соколова из Липецкой области. В номинации «Лучший проект Центра занятости» из 33 поданных на конкурс заявок в категории «Служба занятости – лидер модернизации» третье место у проекта «Счастливый сотрудник – счастливый клиент» службы занятости населения Липецкой области.

«Опыт Липецкой области в сфере трудоустройства признан на федеральном уровне. Это радует и вдохновляет на новые свершения. Ведь главная цель – быть лучшими и эффективными для жителей региона», – прокомментировала вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова. Всего на конкурс были поданы 132 заявки. Чтобы определить финалистов, члены жюри проанализировали 609 документов, 130 видео, столько же фото и презентаций, а также более 400 дополнительных материалов.

В управлении социальной политики Липецкой области напомнили, что сейчас в России проходит «перезагрузка» службы занятости – открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. В Липецкой области до конца 2023 года будут модернизированы все центры занятости. Обновление идёт в том числе в рамках нацпроекта «Демография».