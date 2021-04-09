Переработка масличных культур активно развивается в регионе. Уже сейчас область в состоянии перерабатывать около 3,3 тысяч тонн подсолнечника, рапса и сои в сутки. С учетом модернизирующихся и строящихся мощностей к 2024 года все заводы региона смогут перерабатывать в 3 раза больше, сообщает управление сельского хозяйства.

«У региона огромный аграрный потенциал. Липецкие земледельцы постоянно подтверждают и превосходят свои достижения», – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Область давно взяла курс на опережающее развитие. Именно поэтому уже сейчас встает вопрос о создании сырьевой базы для заполнения этих мощностей», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Сегодня Олег Долгих встретился с представителями компании BASF, чтобы обсудить форматы развития сотрудничества. Компания BASF – транс­на­цио­наль­ная корпорация, один из ми­ро­вых ли­де­ров в сфере сельского хозяйства. BASF поставляет для аграриев средства защиты растений, агрохимию, семена. Большое внимание в компании уделяется науке.

Во время встречи стороны отдельно остановились на теме повышения квалификации липецких аграриев. Руководитель группы продаж департамента «Решения для сельского хозяйства» BASF, регион Запад Артем Видусов рассказал о желании и возможностях корпорации поделиться накопленным опытом. Для этого представители компании готовы провести ряд информационно-практических мероприятий для региональных специалистов.

Кроме того, компания предлагает новое цифровое решение для агрономических служб – Xarvio Field Manager. Это независимая цифровая платформа, которая объединяет знания о хозяйствах и все доступные данные о полях и культурах, анализирует ситуацию и дает четкие рекомендации по управлению полями. В 2021 году BASF предлагает начать использование приложения Xarvio Field Manager в хозяйствах Липецкой области.