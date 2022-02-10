Бизнес-миссия Внешнеторговой Российско-Германской палаты (AHK Russland) состоялась в ОЭЗ «Липецк». Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов открыл официальную часть встречи, на которой немецким предпринимателям продемонстрировали инвестиционные возможности региона.

«Липецкая область обладает хорошим инвестиционным потенциалом, в регионе созданы выгодные условия для ведения бизнеса. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Основная задача – познакомить немецких предпринимателей с инвестиционными возможностями региона, инфраструктурой особой экономической зоны. Нам интересен любой инвестор. Если говорить о европейском бизнесе, то это высокие технологии и очень ответственное отношение к сотрудникам. В Липецкой области есть всё для того, чтобы немецкие предприниматели смогли получить готовые локации с полным спектром инфраструктуры, высококлассный инженерный сервис, строительные и проектные компетенции, а также полное инвестиционное сопровождение от точки входа. Конечной точки этого сопровождения нет, потому что команда региона остается с инвестором на всем пути его проекта», — сказал Сергей Курбатов.

На встрече выступили руководители компаний Horsh и KWS, которые реализуют свои проекты в Липецкой области, а KWS на Елецком участке ОЭЗ «Липецк», обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия деловых сообществ России и Германии. Липецкая область занимает лидирующие позиции по выращиванию овощей в закрытом грунте, производству сахара. Являясь центром сельскохозяйственного макрорегиона, совместно с ЦЧР обеспечивает основными сельскохозяйственными культурами от 25 до 50% пищевую промышленность России. Основным потенциалом региона являются сельское хозяйство, машиностроение, пищевая переработка, а также металлоемкая продукция.

В ОЭЗ «Липецк» функционируют четыре немецкие компании: «ОБО Беттерманн Производство» , «ПК РАЦИОНАЛ» «ЛАНКСЕСС Липецк», «Виссманн Липецк». «Семенной завод КВС» запускает производство по обработке семян, ООО «Байер Елец Продакшн» осуществляет проектные работы по созданию производства средств защиты растений. Немецкие компании инвестировали свыше 180 млн. евро на создание современных производств, на предприятиях создано более 600 рабочих мест.

«Мы давно знаем о липецкой площадке, немецкие компании довольны результатами своей работы здесь. Нам интересна развитая инфраструктура и удачное расположение, которое поможет быть ближе к клиентам», – сказал заместитель генерального директора ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Бьйерне Дрекслер.

В рамках программы также состоялось выездное заседание комитета по аграрной и пищевой промышленности с участием компаний региона, где был презентован отчет о работе комитета за 2021 и озвучены планы на 2022 год . Участники встречи обсудили новый закон о семеноводстве, сельскохозяйственное машиностроение, кадровое обеспечение в сельском хозяйстве.