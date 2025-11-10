Предупреждения об аварийных участках в «Яндекс Навигаторе» внедрены в Липецкой области

Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области совместно с профильными ведомствами реализовало проект, направленный на профилактику ДТП и внештатных ситуаций на дорогах. С ноября в «Яндекс.Картах» и «Яндекс Навигаторе» отображаются предупреждения об аварийно-опасных участках на региональных и городских дорогах. Координаты таких участков предоставлены Госавтоинспекцией Липецкой области – их уже более 20. Подъезжая к аварийно-опасному месту, водитель получает визуальный и звуковой сигнал – напоминание, что нужно снизить скорость и быть особенно внимательным. Идея реализуется в рамках проекта «Умный город».

«Это позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить количество аварий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.