Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства в Госдуме отметил вклад липецкого завода «Моторинвест» в развитие электротранспорта в стране.

Предпряитие «Моторинвест» открыли в сентябре 2022 года. Сейчас в линейке «EVOLUTE» 6 экоавто, включая «зелёный» минивэн. Месяц назад компания протестировала и собственный болид, который развил скорость свыше 186 км/ч и побил предыдущий мировой рекорд.

«Компания «EVOLUTE» — лидер по продажам электрозарядных автомобилей и гибридов в стране. Их использование поможет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, что положительно скажется на экологической обстановке. Наш регион поддерживает развитие сферы электротранспорта, в частности, мы ввели субсидии для предпринимателей, которые покупают липецкие электромобили, чтобы использовать в такси», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Помимо «EVOLUTE» электрокары производит столичный автозавод «Москвич». Компания «Кама» сейчас тестирует новое экоавто «Атом».