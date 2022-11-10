Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого 10 и 11 ноября приглашает зрителей на премьеру спектакля «История с м…» на малой сцене . В его основе одна из пьес сценической дилогии советского драматурга Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты».

Критики называют это произведение одним из лучших образцов сатиры 60-х годов прошлого века. Спектакль приурочен к юбилейным датам, связанным с судьбой писателя. В 2022 году Александру Вампилову исполнилось 85 лет со дня рождения и 50 лет с момента трагической гибели на озере Байкал.

«Слово «провинция» у Вампилова имеет особый смысл. Это не глубинка, не точка на карте, а среда обитания, уничтожающая в человеке все светлое и возвышенное. Это история про обычных людей, но экстремальная ситуация, в которую они попадают, заставляет их переосмыслить своё прошлое и настоящее, задуматься о действительно важном», – комментирует работу режиссер постановки Сергей Денисов.

Для воссоздания атмосферы и духа 60-х годов использованы аутентичные костюмы и предметы реквизита, которые могли бы считаться музейными артефактами. В поисках колоритных исторических деталей создатели спектакля обращались к знакомым, часть декораций нашли на сайте объявлений. Так, на сцене будет воссоздан интерьер гостиничного номера советской эпохи с железной кроватью, полированным шкафом, журнальным столиком и транзисторным радиоприемником. Особую атмосферу дополнят советские ароматы, которые смогут ощутить зрители малого зала. Мужчины будут благоухать одеколоном «Шипр», женщины – духами «Красная Москва».