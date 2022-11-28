Концерт «Наследие», посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, пройдет 2 декабря в колледже искусств имени К. Н. Игумнова. Прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №1, соч. 1, произведения из хорового творчества композитора.

На сцене выступят лауреат международных конкурсов Маргарита Молчанова (фортепиано, г. Москва), Липецкий симфонический оркестр, его художественный руководитель и главный дирижер Константин Барков, Липецкий Камерный хор и его художественный руководитель и главный дирижер Игорь Цилин.

«Музыка, как и в целом искусство, творчество, культура, объединяет людей для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять бедам и тяготам жизни», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказала художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская, этой программой в Липецке откроют цикл концертов «Рахманинов. Наследие». Юбилей великого композитора состоится в 2023 году. Декабрьский концерт в цикле Рахманиновских программ Дома музыки – первый, в следующем году музыканты представят еще четыре.