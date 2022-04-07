Макет к спектаклю «Табачный капитан», посвященный 350- летию Петра Великого, представили в театре Толстого. Режиссер-постановщик — Елена Оленина. Заслуженная артистка России сейчас живет в Москве и работает в Государственном академическом Малом театре. Оформлением спектакля займется известный в театральном мире сценограф Мария Рыбасова – Народный художник России, лауреат Госпремии РФ.

Она представила артистам и постановочной группе макет сцены, рассказала о своем видении эстетики спектакля и предложила убрать кулисы, сделать пространство спектакля более открытым. В спектакле будут задействованы не только артисты театра, но и филармонии – ансамбль народных инструментов, вокалисты, сборная балетная группа, рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Толстого Татьяна Горелова. «На роль Петра Первого сейчас рассматривается четыре кандидатуры, это известные артисты столичных театров. В одном из составов в образе Ганнибала предстанет студент ЛГПУ из Египта. Мы уже чувствуем большой интерес к нашей постановке, театр получил приглашение от оргкомитетов нескольких фестивалей, в их числе такие престижные, как «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге и «У Троицы» в Сергиевом Посаде», — рассказала Татьяна Горелова.

Постановка «Табачный капитан» Н. Адуева в театре Толстого станет главным культурным событием областной программы празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Широкой аудитории произведение знакомо по одноименному художественному телевизионному фильму, снятому в 1972 году по мотивам пьесы. Премьера намечена на первую декаду июня.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.