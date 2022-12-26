Сказка для юных липчан «По щучьему велению» от артистов Государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого за первую неделю показа собрала 11 тысяч зрителей. С 21 по 26 декабря на сцене театра прошло 16 спектаклей. Новый спектакль, помимо блистательной игры актеров, искрометного юмора, понятного и детям, и взрослым, комичных ситуаций, наполнен еще и необычными для театра эффектами – цирковыми, световыми и визуальными.

Увидеть постановку можно до 30 декабря. В уходящем году театр планирует дать еще восемь спектаклей. Показы продолжатся и в 2023 году на зимних каникулах. 4000 пригласительных билетов на новогоднюю сказку получили дети из семей мобилизованных и сотрудников Росгвардии, дети с ОВЗ и из многодетных семей. Также бесплатно посетить театр можно молодежи в возрасте 14-22 лет по Пушкинской карте.

«Новый год – один из самых любимых детских праздников. Постановка сказки на сцене театра должна стать для них хорошим подарком. Замечательно, что артисты готовы трудиться все праздничные дни, чтобы порадовать юных зрителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.