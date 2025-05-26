Премии общества «Знание» по итогам конкурса родительских инициатив получат восемь школ Липецкой области

Восемь школ Липецкой области получат денежные премии по итогам второго сезона Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание». Всего в конкурсе отмечено 1015 родительских комитетов из 85 субъектов РФ. Денежную премию образовательные учреждения получат до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов.

Полмиллиона рублей на реализацию инициативы «Защитим то, что любим» получит школа села Лавы Елецкого района. Столько же выделят школе села Хмелинец Задонского района на «Экскурсионный маршрут: в гостях у помещика Викулина». Остальные обладатели премий – учреждения областного центра. Гимназии №12 дадут 255 тыс. руб. на «Семейный спортивный клуб». Школе №34 – около 1 млн руб. на проект «Семейный и школьный туризм – новые горизонты». Столько же сможет направить на свою инициативу «Победа куется в тылу» школа №41. Школа №47 получит 500 тыс. руб. на воплощении программы «Родители и дети: играем в старину, живём в современности». Школе №28 досталось более 800 руб. премии на проект «Учить нельзя, воспитывать…». А школа №68 – около 2 млн руб. на проведение Семейного фестиваля театрализованных постановок «Неразлучные друзья – взрослые и дети».

«Замечательно, что липецкие школы становятся пространствами для реализации семейных проектов, воплощения инициатив, которые предлагают не только педагоги, но также учащиеся и родители», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.