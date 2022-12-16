Липчанка Галина Соболева получила премию «Большая сказка». Имена победителей назвали накануне в Российской государственной детской библиотеке.

Во Всероссийском конкурсе имени Эдуарда Успенского «Большая сказка» на лучшую детскую книгу приняли участие писатели со всей России. В «короткий список», кроме Москвы и Санкт-Петербурга, вошли писатели из Волгограда, Липецка, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тобольска. «Книги двух из четырех лауреатов также были изданы региональными издательствами, что свидетельствует об общем высоком уровне литературного процесса в нашей стране», – подчеркнул председатель жюри премии, писатель Андрей Усачёв.

В номинация «Сказка» (художественные произведения для детей до 12 лет) в число лауреатов вошла Галина Соболева из Липецка и ее произведение «Писатель Ёжиков и другие», выпущенное в свет издательством «Липецк плюс» в этом году. Липчанка – член Союза российских писателей, автор нескольких книг для детей. Герой ее сказки живет в чудесном мире, где Тапочки убегают, чтобы поболтать с Сапогами, Душ по утрам распевает веселые песни, Холодильник дружит с котом Васькой и по ночам скармливает хвостатому другу колбасу и рыбу. По отзывам читателей, это увлекательная история, где много игры слов и забавных ситуаций, в которые попадают предметы вместе со своим хозяином.