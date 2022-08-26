В ООО «Бетагран Липецк» началась реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации животноводческих помещений: доильного зала, карантинного помещения, выгульного двора и здания для содержания племенного поголовья крупнорогатого скота. Инвестиционный проект предусматривает также реконструкцию цеха для переработки молока и производства сыра. На реализацию проекта предприятие планирует направить более 50 миллионов рублей. Заключен договор на выполнение строительных работ с московской фирмой ООО «Пятигранник».

Реализация проекта позволит не только увеличить производство сельхозпродукции, значительно улучшить условия содержания животных, но и облегчить труд работников.

Проектом предусмотрено трудоустройство десяти сельских жителей, которые получат достойную работу и стабильный доход.