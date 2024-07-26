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Начался ремонт на улице Октябрьской в Добринке. Липецкая фирма ООО «Центрдорстрой» зашла на объект 17 июля. Движение на участке от пересечения улиц Октябрьской и Интернациональной заранее было перекрыто, чтобы рабочие могли беспрепятственно трудиться на объекте.

Объем работ на участке в 1100 метров предстоит выполнить внушительный. По данным отдела архитектуры и строительства администрации района, подрядчику предстоит провести разбор и демонтаж с последующим вывозом старого асфальтобетонного покрытия и верхнего слоя щебня, наращивание (срезку) колодцев подземных коммуникаций. Под реконструкцию попадает тротуар вдоль дороги.

Вместо демонтированного старого асфальтобетона и щебня подрядчик уложит новую дорожную одежду в несколько слоев с использованием армирующей сетки, что повысит срок службы дорожного полотна.

Одновременно будет проводиться переустройство сетей связи и замена дренажной трубы на улице Назаркина (Чуевский мост).

После укладки нового асфальта в районе школы №2 подрядчик создаст трапециевидную искусственную неровность (так называемый «лежачий полицейский»), займется установкой сигнальных столбиков, нанесением дорожной разметки из термопластика, пешеходного перехода.