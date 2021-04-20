Улицу Зегеля ждёт масштабное благоустройство, однако для этого её на несколько месяцев перекроют для движения транспорта. Как не потерять покупателей и использовать время проведения работ с пользой – заодно преобразить и торговые объекты, обсуждали в липецкой мэрии. На совещание, которое провела мэр Евгения Уваркина, пригласили предпринимателей и руководителей профильных городских ведомств, сообщает пресс-служба мэрии.

В начале встречи и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова презентовала проект благоустройства – на Зегеля выполнят дополнительное озеленение, обновят пешеходные зоны и отремонтируют дорожное покрытие. Однако для того, чтобы сделать одну из центральных улиц города не только удобной, но и красивой, необходима помощь бизнеса. Так, например, все названия торговых точек нужно выполнить из объёмных букв без подложки, а фризы МКД и крыльца магазинов следует привести к единому стилю, разработанному специально для этой улицы.

– Специалисты департамента градостроительства и архитектуры готовы помочь вам с разработкой новых вывесок, которые будут соответствовать правилам размещения и содержания информационных элементов, – подчеркнула Евгения Уваркина.

Также мэр отметила, что пешеходные зоны замостят плиткой светло-серых оттенков. Однако не везде работы получится провести в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – его средства не могут использоваться для преображения территорий, находящихся в частной собственности. В связи с этим предпринимателям предложили просчитать общую площадь прилегающих к их торговым точкам территорий – подрядчик, который проведет ремонт Зегеля, готов помочь им с выбором плитки и её укладкой. Помочь бизнесу проработать этот вопрос должны специалисты управления потребительского рынка.

Обсудили в ходе встречи и создание дополнительных точек притяжения на Зегеля. Согласно проекту, здесь высадят деревья и кустарники, установят лавочки и урны, а также благоустроят сквер, который сейчас «спрятан» за киосками, расположенными по адресу: Желябова, 31а/1. Чтобы «открыть» его для липчан, НТО предлагают развернуть перпендикулярно проезжей части – образовавшееся место дополнят озеленением и малыми архитектурными формами.

Для увеличения общей площади пешеходных зон и обустройства велодорожки проектировщики предлагают отказаться от перпендикулярных парковочных карманов – их заменят параллельными. При этом, чтобы снизить риск возникновения пробок на проезжей части, здесь установят дорожные знаки, запрещающие парковку в часы пик.

– Количество существующих парковочных мест уменьшится, где же будут останавливаться наши покупатели? – спросил один из предпринимателей.

– Помимо данных машино-мест липчане смогут пользоваться стоянками возле супермаркета «Магнит», бизнес-центра «Европорт» и поликлиники №1, – отметила Диана Полуэктова.

Обеспокоились бизнесмены и снижением количества покупателей – улицу Зегеля перекроют на несколько месяцев, при этом проход по ней во время ремонта не будет комфортным для пешеходов.

– Этот вопрос мы рассмотрим вместе с подрядчиком, который обещает сократить сроки работ за счет ограничения движения по магистрали, возможно, на участки, прилегающие к торговым точкам, рабочие будут заходить поэтапно, – отметила Евгения Уваркина.

Также глава города обратила внимание на то, что подобные встречи будут проходить регулярно.

– Это позволит нам всегда находиться на связи друг с другом и оперативно решать возникающие вопросы, – подчеркнула Евгения Уваркина.