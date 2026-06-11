Преобразили парк, открыли детскую площадку

В первый день лета в Добринском округе с рабочим визитом побывала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, которая встретилась с руководителем муниципалитета Александром Пасынковым.

Начало рабочей поездки по округу совпало с приятным моментом: в селе Пушкино Александр Николаевич и Екатерина Сергеевна в торжественной обстановке открыли местный парк, в котором завершилась вторая очередь его реконструкции, и новый детский игровой комплекс, который расположен на территории этого места отдыха для жителей. В мероприятии также участвовала представитель ООО «Добрыня» Жанна Саблина, подрядчик Анна Белозёрцева, начальник Пушкинского территориального отдела Игорь Коновалов и много взрослых и юных жителей села.

— Когда-то этот парк выглядел довольно неприглядно, — рассказал гостям Игорь Владимирович. — Деревья в нем были посажены местными жителями более трех десятков лет назад. Постепенно парк стал зарастать. Ни о каких детских игровых площадках здесь даже речи не шло. А ведь это место отдыха находится в центре села. После проведенного благоустройства у пушкинцев, наконец, появилось место, где они могут приятно провести свой досуг.

Парк начал преображаться в 2021 году благодаря государственной программе федерального Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее удалось выложить пешеходные дорожки тротуарной плиткой, частично установить ограждение по периметру парка. В этом году была продолжена вторая очередь благоустройства. Полностью выполнили ограждение парка, установили малые архитектурные формы и удобные скамейки, сделали освещение, появились урны для мусора. И вот теперь в парке расположили детский игровой комплекс. В центре парка разбили большую клумбу с цветами.

Деньги были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. Большую помощь оказало ООО «Добрыня».

— Благодаря этой госпрограмме, — сказала в своём выступлении Екатерина Сергеевна, — в этом году выделены почти 40 миллионов рублей на обустройство 11 зон отдыха, детских площадок, пешеходных дорожек и других значимых объектов в 7 муниципалитетах Липецкой области. Мы должны создавать детям комфортные условия для жизни и отдыха, так как они наше будущее. Уверена, что эта детская площадка не будет пустовать, особенно в летнее время.

Екатерина Маркова также выразила надежду, что дети и подростки будут бережно относиться к игровому инвентарю на площадке.

— Символичным для всех жителей села Пушкино этот момент можно назвать еще и потому, — подчеркнул Александр Пасынков, — что именно сегодня вся страна отмечает Международный день защиты детей. Это по-настоящему знаковое событие для юных жителей центральной усадьбы, которых в территориальном отделе не так уж и мало. Летом сюда приезжает много детей из городов. Поэтому детская игровая площадка здесь была просто необходима. Этот парк и новый игровой комплекс — результат заботы о подрастающем поколении.

В ходе мероприятия слово также дали представительнице ООО «Добрыня» Жанне Саблиной. Это сельхозпредприятие активно вступило в госпрограмму, благодаря которой парк полностью преобразился. Свои пожелания пушкинцам сказала и подрядчик Анна Белозёрцева.

И вот наступает торжественный момент. Право перерезать символичечскую красную ленту предоставили почётным гостям и юной жительнице села Пушкино Таисии Чижовой. И буквально сразу же детвора бросилась изучать установленные элементы детской игровой площадки. Она имеет резиновое покрытие, что безопасно для играющих детей. Здесь можно покататься на горке. Есть подвесной и арочный мосты, стенка для скалолазания, лаз-тоннель. Наступило долгожданное лето, и можно уверенно сказать, что эта игровая площадка уже точно пустовать не будет.