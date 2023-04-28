Лидером всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в Чаплыгине в 2021 году стал Центральный городской парк, в 2022-м победила улица Горького. За первый проголосовали 4000 человек, за второй – 2000.

Преображение парка длилось несколько лет и продолжилось в этом году. С каждым этапом в нем становится больше зелени, зон отдыха и света. Так, не считая стандартного уличного освещения установлено более 50 декоративных фонарей и дополнительная подсветка на каждом арт-объекте. Местные говорят, что здесь теперь круглый год белые ночи. Также за два года в парке появилось несколько детских игровых площадок, лестничный спуск с пандусом, прогулочные аллеи, арки с подсветкой, видеонаблюдение для обеспечения безопасности и многое другое. В 2023 году общее преображение дополнила входная группа. Кроме того, весной высадили почти 300 саженцев шелковицы, липы, сумаха оленерогого, боярышника и яблони. Еще из новинок – композиция «Первое свидание» у Троицкого собора.

Улица Горького длиной в километр соединяет центр города с микрорайоном Гая. Здесь помимо замены старого асфальта на новую плитку, создадут три зоны отдыха, так что скоро это место станет удобным не только для пешеходов, но и для прогуливающихся граждан. А еще здесь сделают новое освещение и видеонаблюдение. Конец работ по контракту – 30 сентября, но подрядчик уверен, что успеет раньше – еще летом.

Голосование за объекты благоустройства проводится и в 2023 году. Чаплыгинцам на выбор представлены пешеходные зоны на улицах Московской и Советской, сквер на улице Льва Толстого и сквер Память поколений в микрорайоне Агрегатный. Принять участие может любой житель старше 14 лет на платформе 48.gorodsreda.ru или на портале Госуслуги.ру. Аналогичные голосования проводятся в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Задонске. Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

«Начиная с 2019 года в области благоустроили почти 500 общественных пространств. Это пешеходные дорожки, парки, скверы, зоны отдыха. Наши города и села преображаются, становятся современнее, комфортнее. Жители положительные изменения видят и остаются довольны», – отмечает губернатор Липецкий области Игорь Артамонов.