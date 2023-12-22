Преподаватель Сергей Князев из Грязинского технического колледжа отправился на практику на завод «Гермес-Липецк» (резидент ОЭЗ «Липецк») для последующего повышения качества подготовки студентов колледжа.

Сергей Князев был назначен мастером производственного обучения по профессии «Сварщик» на заводе. Предложение руководства колледжа и предприятия «Гермес-Липецк» принял с энтузиазмом и сейчас учится у опытных профессионалов, чтобы улучшить свои навыки сварки. Осваивает два вида сварки, которые являются основными на производстве, – полуавтоматическую и аргонодуговую. В должности мастера производственного обучения по профессии «Сварщик» работает чуть больше года. В дальнейшем колледжу предстоит совместить методики обучения завода и готовить студентов по специальной программе, чтобы после выпуска они сразу могли приступить к работе на предприятии, чувствовали себя комфортно, обладали необходимыми базовыми знаниями.

В рамках социального сотрудничества предприятия «Гермес-Липецк» с Грязинским техническим колледжем студенты этого учебного заведения проходят практику на заводе. Двое из них задействованы на производстве и осваивают сложные программы по сварке, участвуют в начальных процессах изготовления отопительных котлов. Один студент трудится на позиции помощника сварщика и работает наравне с опытными специалистами.

В декабре между ОЭЗ «Липецк» и Грязинским техническим колледжем было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает профориентацию студентов, прохождение практики на производствах. Учащиеся будут получать информацию о свободных вакансиях на заводах особой экономической зоны, писать курсовые и дипломные работы в соответствии с профилем предприятий. ОЭЗ, в свою очередь, окажет содействие в трудоустройстве наиболее компетентным и талантливым выпускникам колледжа. «Это замечательный пример учреждения профобучения, заинтересованного в трудоустройстве своих выпускников, а также и в повышении престижа своего колледжа», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.