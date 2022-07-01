Презентация новой антологии «Писатели Липецкого края. XXI век» и награждение лауреатов премии литературного журнала «Петровский мост» за 2020-2021 годы состоялись в областной универсальной научной библиотеке. В мероприятии приняли участие представители управления культуры и туризма Липецкой области, ИД «Липецкая газета», сотрудники библиотеки, писатели и краеведы.

Редактор-составитель антологии – Николай Калтыгин, председатель представительства Союза российских писателей в Липецкой области, заслуженный работник культуры Липецкой области. Книга посвящена Году культурного наследия, 30-летию Липецкой организации Союза писателей России и 25-летию Липецкого представительства Союза российских писателей.

По словам Николая Калтыгина, третий том антологии, как и предыдущие, выпущен при содействии управления культуры и туризма Липецкой области и завершает собой литературный цикл произведений писателей-земляков. В предыдущих двух томах, начиная с XIX века, прозвучали имена Анны Буниной, Сергея Терпигорева, Ивана Бунина, Евгения Замятина и других. И теперь концепция выпуска завершилась липецкими писателями XXI века.

В третьем томе антологии 50 авторов. Среди них по классификации составителей – авторы Липецкой области XXвека: Владимир Богданов, Леонид Винников, Галина Григоренко, Эмма Меньшикова, Сергей Жеребятьев, Александр Новосельцев, Тамара Романова, Вячеслав Сидоров, Геннадий Рязанцев и другие. Первую четверть XXI века представили Ксения Аксёнова, Тамара Алексеева, Надежда Вольская, Алена Воробьева, Алена Грохольская, Сергей Зубарев, Дмитрий Левковский, Алла Линёва, Александр Лошкарев, Светлана Пешкова, Анна Харланова, Михаил Червяков, Татьяна Щеглова и другие.

Начальник отдела искусства и образования управления культуры и туризма Липецкой области Лидия Панкратова, выступившая на открытии, подчеркнула, что все три книги антологии – это великолепный справочник и своего рода энциклопедия, на основе которых новые поколения липчан будут знать имена своих земляков и читать их произведения. В награждении лауреатов премии журнала «Петровский мост» приняли участие заместитель директора ИД «Липецкая газета», председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов и главный редактор журнала Игорь Безбородов.

Дипломами и подарками от «Петровского моста награждали по трем номинациям. «В прозе и драматургии» за ретродетектив «Убийство в имении отрада» победителем стал Сергей Юров. В той же номинации за рассказ «Гипербола» – ельчанин Игорь Чичинов, Андрей Коннов – за повесть «Домик окнами в сад».

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали: Алена Воробьева за цикл стихотворений «Мир поет о любви, воскрешающей заново», «И в мире будет царствовать любовь»; Надежда Вольская – за цикл стихотворений «Тайный свет незримого огня»; Владимир Богданов за цикл стихотворений «… затеплить в ночи путеводную свечку».

В номинации «Вторая тетрадь, куда входят историческая и краеведческая публицистика – Александр Богданов за статьи «Василий Бунин. Жизнь без легенд». «Мой превосходный знакомый…», Владимир Петров – за статью «Иван Бунин: тайны творчества и судьбы», Виктор Елисеев, краевед из Добринки – «за многолетнее сотрудничество с журналом в краеведческом жанре».