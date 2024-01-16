«70 лет Липецкой области. 70 поводов для гордости» – так называется подарочное издание, выпущенное к юбилею региона. Презентация книги прошла на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Издание представили ее авторы – липецкие краеведы и историки.

В книге собрано 70 очерков об истории края, известных уроженцах, памятниках архитектуры, природных заповедниках, туристических достопримечательностях и традиционных народных промыслах. Статьи сопровождаются красочными иллюстрациями. «Яркое издание, выглядит очень достойно и по содержанию очень интересное. Оно станет прекрасным напоминанием о круглой дате региона», – оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Экземпляры книги планируют передать во все федеральные архивы и библиотеки, а также все крупные библиотеки Липецка и области.